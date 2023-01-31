В колонке в американском издании The Washington Post бывший премьер-министр Соединенного Королевства заявил, что полномасштабной войны можно было избежать, если бы Запад имел смелость предоставить Украине членство в НАТО, информирует «НБН».

По словам Джонсона, десятилетиями западные страны использовали дипломатическую двусмысленность на тему Североатлантического Альянса и Украины, что обернулось катастрофой.

«Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику «открытых дверей» в НАТО, и что они имеют право «выбирать свою судьбу», и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в Альянс — потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето», — написал британский политик.

Экс-глава правительства Великобритании отметил, что результатом такой западной политики стала худшая война в Европе за последние 80 лет. Он убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину, поскольку всегда знал, что интеграция соседней страны в НАТО маловероятна.

«Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — то этой полной катастрофы можно было бы избежать», — заявил бывший премьер-министр.

Ранее Джонсон призвал Запад не бояться ядерных угроз Москвы.