В эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» эксперт отметил, что стратегия российского президента, которая заключается в шантаже, запугавании и «откусывании» территорий, с расчетом на то, что Запад струсит, перестала работать, информирует «НБН».

По словам Орешкина, Путин думал, что он «напрыгнет» на Украину, как он это ранее делал с Грузией и Крымским полуостровом, и все испугаются, а он с добычей в зубах вернется домой героем.

Однако этот план провалился, и диктатор перешел к угрозам глобального конфликта, поскольку отступление для него равно политической смерти. У РФ уже нет ресурсов для побед на фронте, поэтому кремлевские пропагандисты готовят население к тому, что Москва объявит «победой» в войне захват Донецкой и Луганской областей.

Политолог напомнил, что в следующем году в России пройдут президентские выборы и к этому сроку Путину очень важно показать какие-то успехи, поэтому он продолжит «нагнетать, поджигать, пугать».

«У Путина даже нет разработанной стратегии отхода. Стратегия только напрыгивания. Бежать ему некуда, и под ним подгорает 2024 год — президентские выборы. Какие бы они ни были регулируемые, подтасованные, это возможность для населения высказаться», — отметил Орешкин.

Ранее военный эксперт рассказал, как новая волна мобилизации может ослабить путинские войска в Украине.