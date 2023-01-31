Как информирует «НБН», об этом пишет колумнист Макс Бут в колонке для The Washington Post.

Дословно из материала:

«Пекин мог бы сыграть для РФ такую же роль, как играют Штаты для Украины. Если бы это так и произошло, то шансы на победу России выросли бы в геометрической прогрессии».

Но, по данным издания, этого не произошло. Это говорит о том, что между «безграничной дружбой» Путина и Си, которая была провозглашена ими за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в действительности есть четкие ограничения.

Также в издании отмечается:

«Как несентиментальный практик реальной политики, президент Китая не хочет оказаться на стороне, которая может проиграть в войне против Украины».

Кроме того, в публикации говорится, что Китай и так в мире не имеет множества друзей. А побежденная в войне Россия окажется для него «не весьма полезным союзником в будущем».

Согласно мнению автора колонки, это помогает понять, почему Пекин тянется к Европе и пытается всячески снизить напряжение с США.

Ранее Данилов рассказал о замечании Китая Кремлю из-за постоянных угроз со стороны РФ в применении ядерного оружия.