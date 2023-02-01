Смертельную болезнь у главы российской Федерации подтверждают и в ГУР МОУ, и западная разведка и эксперты, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Ранее заместитель начальника Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона сообщал, что болезнь российского лидера сейчас проходит стадию обострения.

СМИ активно пишут о том, как Путин изменился внешне. Журналисты отмечают, что лицо диктатора выглядит отечным, имеет неестественно округлую «лунообразную» форму. У президента-агрессора также заметно распухла шея.

Неврологи предполагают, что такие перемены на лице главы Кремля связаны с употреблением гормональных препаратов. Кортикостероиды, высокие дозы которых часто используют при лечении онкологии, вызывают появление отеков.

Некоторые западные эксперты считают, что у диктатора расстройство мозга, вызванное деменцией либо болезнью Паркинсона, либо стероидами.

В последние недели журналисты пишут, что вместо Путина на публике появляются двойники, сам же он стал слабым, замкнутым, молчаливым и никого к себе не подпускает.

Напомним, что глава ГУР МОУ Кирилл Буданов подтвердил, что Путин неизлечимо болен.