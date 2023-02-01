Как сообщает «НБН» со ссылкой на Укрнет, этим государством стала Греция. Об отказе от передачи танков официально сообщил министр обороны государства Кириакос Мицотакис.

В одном из своих заявлений Мицотакис сказал, что государство Греция готово поддерживать Украину любым способом, за исключением обороноспособности, ведь эти танки необходимы самой Греции.

Конкретно в этом заявлении Мицотакис так и не объяснил более подробно в чем именно причина отказа от передачи тяжелого вооружения. Однако ранее греческая сторона во время возможной передаче другого вооружения сообщала о том, что не может его передать, ведь у государства присутствуют напряженные отношения с Турцией и в случае возможного конфликта греки могут остаться без нужного оружия.

В настоящее время Греция в своем арсенале имеет около 500 танков Leopard-1 и около 350 танков Leopard-2.

Также ранее мы сообщали о том, когда в Украину прибудут танки Leopard 2 из Норвегии