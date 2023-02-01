Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек убежден, что западные партнеры Киева должны обеспечить быструю поставку танков Leopard 2 и Abrams Украине, однако пока несвоевременно говорить о передаче кораблей и боевых самолетов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ZDF.

По мнению немецкого политика, неправильно поставлять Украине боевую авиацию, поскольку «есть различие между танками и истребителями или военно-морской техникой».

Представитель правительства Германии отметил, что с начала полномасштабной войны Берлин пытается балансировать между помощью украинской армии и ситуацией, когда ФРГ может стать стороной конфликта.

«Некоторые говорят, и я также уважаю эту обеспокоенность, что решение о поставках танков заходит слишком далеко. Но мы долго колебались, а может быть, и слишком долго, чтобы принять это решение», — отметил Хабек.

Вице-канцлер добавил, что у Украины нет инфраструктуры, чтобы обслуживать боевые самолеты, следовательно, этим будут заниматься другие страны-члены НАТО. Он обеспокоен, что из-за этого они могут «зайти слишком далеко и стать участниками войны».

Напомним, что глава Минобороны Франции озвучил три критерия для передачи истребителей Украине.