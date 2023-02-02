В интервью телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел РФ заявил, что «следующей Украиной» может стать ее соседка Молдова, которую якобы «присмотрел» Запад, информирует «НБН».

Лавров отметил, что президент этой страны Майя Санду якобы пришла к власти при помощи «достаточно специфических методов» и недемократическим путем. Российскому дипломату также не нравится ее стремление попасть в Североатлантический Альянс.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего, что смогли поставить достаточно специфическими методами — далеко не свободно-демократическими во главе страны президента, которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединятся с Румынией и вообще готова практически на все», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, что Лавров высказался о переговорах Москвы по Украине.