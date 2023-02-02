Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание РИА «Новости», Лавров отметил, что Россия якобы не отказывается вести переговоры по Украинскому государству.

Дословно из заявления Лаврова:

«Тезис относительно того, что Российская Федерация отказывается от переговорного процесса по Украине является ложным».

Москва, согласно заявлению главы российской дипломатии, и далее будет продолжать опровергать это.

Стоит отметить, что это далеко не первое заявление Лаврова о переговорном процессе по Украине. В частности, ранее он уже отмечал, кто мешает Киеву начать разговор с Москвой.