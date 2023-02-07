Американские аналитики заявили, что российский президент-агрессор с помощью законодательных манипуляций внедряет коррупцию в стране, чтобы успокоить политиков, которые его поддерживают.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Эксперты ISW напомнили, что в понедельник, 6 февраля, глава Кремля подписал закон, который разрешает российским сенаторам и депутатам не публиковать свои доходы в открытом доступе.

Также Путин утвердил указ от 29 декабря 2022 года, который освободил чиновников, военных и правоохранителей РФ от публичного декларирования доходов.

По мнению специалистов, эти два документа – попытка диктатора успокоить политиков, из которых состоит его внутренняя база поддержки. Вероятно, Путин будет продолжать институционализацию коррупции в стране.

Ранее в Институте изучения войны оценили готовность российского лидера к ведению затяжной войны с Украиной и применению ядерного оружия.