О том, что у Объединенной следственной группой(JIT), которая занята делом сбитого в 2014-м году «Боинга» есть определенные доказательства, указывающие — Путин мог лично принимать решение об отправке комплекса «Бук» на территорию, оккупированную российскими сепаратистами на востоке Украины, пишет «НБН», опираясь на публикацию ТК «Дождь».

В частности, доказательством JIT является записанный телефонный разговор так называемого «главы республики Крым» Сергея Аксенова со своим помощником. В этом диалоге помощник докладывает Аксенову о своем общении с некими лицами, от которых и зависели поставки вооружения сепаратистам на востоке Украины — те ответили ему, что все решение принимает «первый»:

«Они меня сегодня стебали, сказали, что никакой не министр обороны, это все, как они сказали, лично отвечает перед народом первый. Вот он принимает решение. А так как там щас саммит во Франции, он должен дать добро на все это. Ты представляешь, какой уровень». Сообщение ТК «Дождь». Фото — скриншот из Телеграм-канала.

Напомним, что ранее мы писали — расследование теракта с рейсом MH-17 должна завершить Украина.