В ежегодном отчете Служба внешней разведки Эстонии заявила, что российские оккупанты вряд ли достигнут качественного скачка в способности вести войну, однако это Путина не беспокоит.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

В ведомстве отмечают, что глава Кремля тянет время, надеясь на то, что Украина и Запад истощатся раньше, чем РФ. Кроме того, Путин по-прежнему верит, что он сможет при помощи бомб усадить Киев за стол переговоров.

Российские элиты убеждены, что президент сошел с ума, но никому из них не хватает смелости сделать реальные шаги к переменам.

Напомним, что в американском Институте изучений войны оценили готовность Путина к ведению затяжной войны с Украиной и ядерной эскалации конфликта.