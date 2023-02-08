О том, что подобными действиями можно всерьез навредить текущей слаженности в работе союзных стран, Шольц заявил в Бундестаге, пишет «НБН», ссылаясь на агентство «Reuters».

«Мы сохраняем и укрепляем такую сплоченность, поначалу подготавливая решения в конфиденциальном порядке — и только потом сообщая о них», — отметил Шольц, описывая свое сотрудничество с Президентом США Джозефом Байденом касательно вопросов об отправке танков в Украину.

Однако канцлер ФРГ все же уточнил:

«Что нарушит общее единство, так это публичные соревнования, чтобы превзойти друг друга по принципу: боевые танки/подводные лодки/самолеты — кто даст больше, чем просят?».

Также Шольц продолжает искренне заверять правительство Украины в непреклонной сплоченности Германии и всей Европы — необходимо закрепить обязательства, данные правительству нашей страны в июне 2021-го года, о чем еще раз напомнили в Бундестаге:

«Украина — часть Европы, ее будущее в Европейском Союзе, и данное обещание будет исполняется».

Ранее наш информационный портал писал, в какие сроки в Украину прибудут танки Leopard 2 из Норвегии.