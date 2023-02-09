В интервью PBS NewsHour американский лидер назвал российское вторжение в Украину «испытанием на века, для США и всего мира», информирует «НБН».

«У Путина нет ни единого шанса – он уже потерял Украину», — заявил Байден.

По словам президента США, кремлевский диктатор думал, что, если он вторгнется в Украину, все русскоязычные жители страны приветливо встретят его и скажут: «Входи».

Глава государства добавил, что также, нападая на соседнее государство, Путин рассчитывал, что Североатлантический Альянс развалится, что НАТО испугается и будет бездействовать. Однако американский лидер заверил, что помощь Киеву в борьбе с агрессором будет неограниченной.

Как сообщалось, Байден отказался передать Украине истребители F-16 американского производства. В комментарии журналистам президент США странно объяснил свою позицию по этому вопросу.