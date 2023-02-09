В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского напомнил, что прошел год украинского сопротивления и компании должны решить, на чьей стороне они находятся, информирует «НБН».

По словам Подоляка, им нужно выбрать: либо быть на стороне Украины и права на свободную жизнь, и тогда не придумывать, как нам навредить, либо – на стороне Российской Федерации и ее «права» на оккупацию территорий и убийства.

«SpaceX и госпожа Шотвелл, желательно выбрать конкретную опцию», — призвал советник главы ОПУ.

Напомним, что ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания предпринимает определенные шаги, которые ограничат использование украинскими защитниками спутникового интернет-сервиса Starlink для управления БПЛА в боевых действиях.