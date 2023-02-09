О том, что целью коварных замыслов Кремля является уничтожение существующего строя в соседней стране, включая и захват власти, Президент Украины заявил на специальном заседании в Евросовете, запись которого уже опубликована в соцсети Facebook, пишет «НБН».

По словам Владимира Зеленского, он уже поговорил с Президентом Молдовы Маей Санду, доложив ей, что именно удалось записать спецслужбам Украины. В частности, речь идет о детальном российском проекте касательно текущей политической ситуации в Молдове. В российских документах есть информация о том, «кто, когда, и в результате каких манипуляций намерен сломить Молдову, демократический порядок этого государства, а также установить контроль над ней».

Зеленский уточнил — неизвестно, был ли отдан Москвой приказ перейти к исполнению указанного плана, но в Украине увидели, что Российская Федерация собиралась совершить:

«Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и других государств, в частности в Европе».

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