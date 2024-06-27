Бывший молдавский лидер в интервью изданию «Настоящее время» рассказал, что два года назад российские захватчики были под Киевом, были в Херсоне, а потом «ушли». Журналистка Ирина Ромалийская уточнила, что войска РФ оттуда выбили ВСУ, информирует «НБН».

На это соратник Путина заявил, что кто-то говорит, что Крым, Донетчина, Луганщина, Херсонщина и Запорожье – часть РФ, а кто-то, что это территория Украины. Политик призвал дождаться завершения войны и результатов переговоров, так как во время конфликтов «могут быть разные манипуляции».

В свою очередь интервьюер отметила, что любые попытки мирно договориться с Кремлем закончились после Бучи, поинтересовавшись у экс-президента, видел ли он кадры преступлений россиян в этом городе.

Соратник Путина на это ответил, что он «видел разные позиции по этому поводу». Ромалийская спросила у Додона, как он оценивает события в Буче. Соратник Путина увернулся, отметив, что «война – это плохо».

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп заявил, что россияне напали на Украину якобы из-за ее стремления вступить в НАТО.