Вскоре Джо Байден может объявить о новом пакете военной помощи для Украины — сообщается в Белом Доме.

Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные источника «УНИАН«.

Как говорится в источнике, один из представителей США Джон Кирби сделал несколько заявлений по поводу будущего визита американского президента Байдена в Польшу.

Кирби заявил, что во время пребывания в Польши Джо Байден даст ясно понять Украине, что Соединённые Штаты будут поддерживать украинскую сторону до конца войны.

Также Джону Кирби задали вопрос о том объявит ли Байден о новом пакете помощи во время этого визита. Кирби ответил намёком, сказав что оставит всю конкретику самому президенту, но всё же сказал, что США будет поддерживать Украину и далее.

Напомним, что ранее Джо Байден сделал заявление, в которой сказал о том, что «Россия уже потеряла Украину».