Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на интервью Анджея Дуды американскому изданию «BBC«.

В своём интервью Анджей Дуда рассказал о том, что будет недостаточно просто поставить Украине самолёты F-16, ведь их ещё необходимо обслуживать, и как уточнил Дуда — F-16 требуют очень серьёзного обслуживания.

Кроме того, президент Дуда заявил о том, что Польша является членом НАТО и какое-либо решение о поставках в Украину истребителей F-16 будет приниматься всеми членами альянса.

Отдельно польский президент уточнил, что поставки в Украину истребителей F-16 могут создать проблемы для самой Польши, ведь если на вооружении ВВС страны будет меньше 50 самолётов, то этого будет недостаточно — сказала Дуда.

Напомним, что ранее американский советник Валерия Залужного объяснил зачем Украине нужны истребители F-16 и ракеты ATACMS.