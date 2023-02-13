В интервью пропагандистке Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1» Кадыров заявил, что российские войска должны «освободить» еще два города в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам ставленника Кремля, путинская армия должна «забрать» помимо украинской столицы еще Харьков и Одессу, чтобы «обезопасить» Российскую Федерацию.

Отметим, что в октябре в своем Telegram-канале глава Чечни публиковал видео, где заявлял, что Одесса, Харьков, Киев, все регионы и в целом Украина – «российская территория».

Также в интервью Кадыров заявил о готовности армии страны-агрессора идти на захват Киева по приказу Путина и показал «трофейный пистолет для Зеленского».