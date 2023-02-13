В интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой Кадыров заявил, что российские оккупационные силы готовы дойти до Киева и захватить его, если получат соответствующий приказ кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости» и Telegram-канал главы Чечни.

Ставленник Кремля сообщил псевдожурналистке, что у РФ есть живая сила, которая может захватить столицу Украины и якобы все подразделения готовы к этому. Кроме того, Кадыров готов «идти на Америку», если получит от Путина соответствующий приказ.

Также в интервью глава Чечни показал «трофейный пистолет», который он хранит для Владимира Зеленского и всегда держит заряженным. Кадыров ожидает, что украинский лидер застрелится из этого оружия, как Адольф Гитлер.

По словам соратника Путина, он готов один на один вести переговоры с президентом Украины, которого он назвал «террористом», «деревенским фашистом» и «сатанистом», чтобы «заставить его сделать то, что нужно».

«Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять», — заявил Кадыров.

Напомним, журналисты рассказали о заграничном отдыхе Кадырова в разгар войны.