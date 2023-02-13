Центр «Досье» выяснил, что после начала полномасштабной войны в Украине российский президент-агрессор начал реже пользоваться самолетами, так как их передвижение можно отследить с помощью разных сервисов, информирует «НБН».

По этой причине Путин пересел на бронированный спецпоезд компании, принадлежавшей племяннику Юрия Ковальчука – близкого друга главы РФ, структуры которого управляют дворцом диктатора под Геленджиком. Известно, что спецтранспортом российский лидер начал пользоваться еще до стягивания оккупационных подразделений к украинской границе.

Собеседник расследователей сообщил, что визуально поезд главы государства ничем не отличается от других составов российской железной дороги, он окрашен в серый цвет и имеет красную полосу.

В то же время поезд Путина бронированный, в нем есть спальня, рабочий кабинет для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Расписание президентского состава корректируют под диктатора, чтобы он мог ехать с максимальной скоростью и без остановок.

Напомним, расследователи рассказали о лечении Путина у онколога в «секретной» больнице.