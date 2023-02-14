О том, почему в Молдову запретили въезд группе футбольных фанатов из Сербии, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию местного издания «Newsmaker».

В частности, по словам нардепа Андриана Кептонара, входящего в партию «Действие и солидарность»(лояльную президенту Молдовы Майе Санду), первый этап по реализации разрушительных планов Российской Федерации успешно предотвращен.

Предполагается, что пророссийские ДРГ, состоящие из сербов, должны были воспользоваться благоприятным моментом — на днях в Кишиневе пройдет матч, в котором участвуют футбольные команды Сербии и Молдовы:

«Сначала планировали, что в нашу страну прибудут болельщики сербской команды. Благодаря усилиям Службы информации и безопасности Республики Молдова, предпринятым еще задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что так планировалось привезти диверсантов».

Стоит отметить — Андриан Кептонар является членом Комитета по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдовы, так что его слова могут иметь веское основание. Тема временем, журналисты «Newsmaker» обращались за комментарием в Службу и информации безопасности, однако так и не получили ответа.

Немного предыстории — Президент Украины на саммите ЕС в Брюсселе сообщал, что украинской разведкой были перехвачены планы РФ о взятии под контроль Молдовы. Владимир Зеленский немедленно предоставил эти важные сведения своей коллеге, Президенту Молдовы Майе Санду.

Ранее мы писали, что Кремль готовил террористические акты под маской мирных протестов.