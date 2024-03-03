О том, что представители страны-агрессора не имеют никакого права на чтение лекций о демократии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства Молдовы, опубликованное в Reuters.

Исходя из текста послания МИД Молдовы, ни Лавров, ни кремлевский режим не обладают моральном правом на высказывания, касающиеся демократии или свободы, поскольку именно Москва не только сажает в тюрьму оппозиционных политиков или убивает их, но и без каких-либо оснований нападает на собственных соседей, то есть не может предложить мировому сообществу «ничего, кроме крови и боли».

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы подчеркнули — их страна «строит европейское будущее, чтобы все наши граждане, независимо от языка и этнической принадлежности, жили в мире и процветании».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, для каких целей спецслужбы РФ вербуют украинцев, выехавших в Приднестровье.