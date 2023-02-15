О том, по каким достаточно весомым причинам закрыли долгосрочный вид на жительство Сергея Чаулина, возглавлявшего организацию «Российские соотечественники в Европе» и являвшегося инициатором проведения акций так называемого «Бессмертного полка» в этом государстве, пишет «НБН» со ссылкой на официальный сайт Полиции безопасности Эстонии.

В частности, вид на жительство иностранца в республике Эстония может быть аннулирован, в том случае, если этот гражданин является угрозой для общественного порядка и национальной безопасности.

Чаулина заставили покинуть Эстонию вечером вторника, 14-го февраля. Правоохранители проинформировали, что россиянин «годами разжигал национальную и политическую ненависть под флагами антифашистских движений», включая распространение «враждебной российской пропаганды». Кроме того, публикацией подчеркивается – «Российскими соотечественниками в Европе» исполнялась «кремлевская политика раскола».

В Полиции безопасности Эстонии напомнили:

«Неспровоцированная и необоснованная агрессия РФ против Украины, возобновившаяся 24-го февраля 2022-го года, дает четкое понимание об опасности подобной деятельности».

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