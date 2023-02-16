О том, что может стать поводом для вторжения ВС Беларуси в нашу страну, пишет «НБН» со ссылкой на материал государственного агентства Беларуси «Belta».

По словам Лукашенко, он лично готов воевать плечом к плечу с россиянами только в одной ситуации – если хоть один украинский солдат вторгнется на территорию Беларуси и станет «убивать моих людей». То есть только тогда, когда Украина совершит акт агрессии, и «ответ будет жесточайшим, а текущая война приобретет совсем другой характер».

Впрочем, уточнил Лукашенко, данное высказывание касается не только Украины, но и прочих соседних стран. Однако самопровозглашенный лидер все еще уверен – именно Украина была лишь основанием для развязывания войны, которую провоцировал Запад:

«Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину».

Также, Лукашенко в очередной раз напомнил — РФ продолжает оставаться союзником Беларуси, и у этих государств создана совместная военная группировка, но Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины.

Лукашенко не преминул озвучить информацию собственной разведки, относительно того, что исключительно Запад желает втягивания Беларуси в войну и фактически мечтает об этом. Якобы это позволит, учитывая протяженность рубежей Беларуси, дополнительно растянуть фронт на 2 500 километров, что усложнит ситуацию для войск Беларуси и РФ, но подобного шанса «западникам» не дадут. При этом, Лукашенко обещает нанести страшный ответный удар, каким-то оружием, о котором на Западе знают.

Ранее мы писали, о главном направлении удара российских оккупантов на востоке Украины.