В эфире польского телеканала TVN24 дипломат рассказал, что Байден прибудет в Польшу в понедельник вечером, 20 февраля. В Варшаве президент США планирует встретиться с главой государства Анджеем Дудой и лидерами «Бухарестской девятки», информирует «НБН».

По словам Бжезинского, во вторник, 21 февраля, в 18:30 (по киевскому времени» американский лидер выступит с речью перед польским народом в саду Королевского замка Аркады Кубицкого в центре Варшавы.

Посол добавил, что, по предварительным данным, президент Украины Владимир Зеленский не приедет в польскую столицу.

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко пригласил Байдена приехать в Минск. Там самопровозглашенный президент РБ планирует провести «серьезный разговор» с участием российского лидера Владимира Путина, чтобы «окончить» войну в Украине. Нелегитимный глава Беларуси также считает, что на эти переговоры может «подлететь» Владимир Зеленский.