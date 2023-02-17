О том, что именно сказал канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный «CNN».

По словам Шольца, всем стоит быть готовыми к затяжной войне, и достаточно мудро уже сейчас просигнализировать Кремлю – государства-союзники нашей страны готовы оставаться все необходимое время на правильной стороне, постоянно помогая Украине:

«Действительно важное решение, которое мы должны принять все вместе – это сказать, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и что мы сделаем все возможное».

Также, Шольц не назвал приблизительную дату завершения войны, но указал — единство союзников Украины удивило Путина:

«Я абсолютно уверен, что Путин никогда не ожидал, что будет такой единый ЕС, и такой объединенный мир. Он никогда не думал, что трансатлантическое партнерство сработает так хорошо».

Кроме того, Шольц отдельно выделил США за их постоянную и жизненно важную поддержку.

«Мы просто делаем это вместе с нашими друзьями и партнерами, особенно со США», — подытожил Шольц, добавив, что весьма ценит сформированный «крепкий союз» своего правительства с Соединенными Штатами Америки.

Ранее мы писали, от каких трех стран Украина хочет получить истребители.