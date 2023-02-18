Об этом заявили в Белом Доме, сообщается «НБН«, ссылаясь на данные агентства «Reuters«.

Как говорится в источнике, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину ЧВК «Вагнер» могла потерять около 30 тысяч своих наёмников, 9 тысяч из них были убиты в боях.

Также из слов Джона Кирби стало известно, что 90% изо всех наёмников частной военной компании «Вагнер» ранее были осуждёнными.

Помимо этого в Белом доме заявили, что наемникам удалось достичь небольших успехов в районе города Бахмут, но всё это с очень серьёзными потерями.

Кроме того, представитель Белого дома рассказал о том, что ЧВК «Вагнер» продолжает акцентировать своё основное внимание на ранее осуждённых, но при этом глава ЧВК Евгений Пригожин заявлял, что компания больше не будет набирать заключённых в свои ряды.

Напомним, что ранее британская разведка озвучила данные об общих потерях российской регулярной армии и наёмников