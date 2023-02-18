Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал мэра Мелитополя Иван Фёдорова.
Как сообщил Федоров, в оккупированный Мелитополь заехало 43 автобуса, в которых находились бывшие заключённые, а ныне участники частной военной компании «Вагнер».
По словам Фёдорова колонну с вагнеровцами сопровождал внедорожник, на нём можно было увидеть чёткий логотип преступной ЧВК.
Мэр Мелитополя также заявил о том, что в сети оккупанты выставили кадры, на которых радуются тому, что приехали в Мелитополь или как сказал Фёдоров: «Радуются тому, что приехали гибнуть».
Напомним, что ранее сообщалось о том, что незначительные успехи ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении обернулись серьезными потерями.