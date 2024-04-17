О том, что Москва попытается сфабриковать обвинения против украинских спецназовцев, касающиеся применения оружия иностранного производства в период ведения боевых действий на территории Республики Судан, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для осуществления дезинформационной кампании, «рупоры Кремля» могут обнародовать в медиапространстве, в частности, ливийском, серию заказных публикаций, включая кадры «трофейного» оружия американского происхождения, на самом захваченного «вагнеровцами» на войне в Украине.

В ГУР подчеркнули — целенаправленностью таких публикаций является дискредитация Украины и стран-союзников, то есть обвинения западных партнеров в неконтролируемом обороте оружия с участием Киева.

Кроме того, из-за религиозных праздников, продолжающихся в мусульманских странах Африки, спецслужбы РФ вынужденно скомпоновали требуемые «фотосвидетельства» на территории Беларуси.

Таким образом, на самом деле Украина не прекращает действовать исключительно в рамках норм международного права и устава ООН, уважая суверенитету всех государств, и не имея прямого отношения к любым противоправным действиям, связанным с незаконным оборотом вооружений.

Ранее мы писали о том, что в ГУР рассказывали, как россияне намеревались использовать корабль «Серпухов».