Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные из официального твиттера главы МИД Украины.

Как известно, 24 февраля в онлайн-режиме должен состояться саммит G7, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Но помимо этого также состоялась встреча министров стран G7, на которой присутствовал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

После встречи с министрами Дмитрий Кулеба рассказал о том, что сторонам удалось договориться не только об ускоренных поставках вооружения в Украину, но и также о новых санкциях против страны-агрессора.

Также примечательно, что это далеко не единственные встречи главы украинского МИД. Известно, что Дмитрий Кулеба встретился ещё и с двухпартийной делегацией Сената США, а также с представителем иракского МИД.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет настаивать на увеличении помощи для Украины.