В эфире национального телемарафона руководитель внешнеполитического ведомства рассказал, что глава государства долго искал кандидата на должность посла нашей страны в Соединенном Королевстве, информирует «НБН».

По словам дипломата, одним из ключевых требований к представителю Украины в Великобритании было понимание военного контекста, так как Лондон – один из лидеров в военной помощи Киеву и имеет видение военной стратегии.

Министр отметил, что у него было несколько разговоров с бывшим главкомом ВСУ, в ходе которых он убедился, что генерал не против дипломатической работы. Глава МИД напомнил, что у военачальника есть профильное образование для новой должности, четыре года назад он получил диплом магистра по специальности международные отношения.

Дипломат добавил, что он заинтересован в сильном после в Соединенном Королевстве и назначение Залужного на эту должность однозначно усилит нашу систему.

Ранее президент объяснил, почему он уволил Залужного с должности главкома ВСУ.