О том, как заставить россиян по собственной инициативе начать мятеж против диктаторского режима кремлевского тирана Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, опубликованное изданием Delfi.

По словам Кулебы, население государства-террориста не зря иногда называют обществом рабов, поскольку россияне безропотно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Впрочем, поскольку даже подневольные иногда бунтуют, считать россиян рабами абсолютно неуместно — никаких глобальных митингов после гибели Навального не фиксировалось.

Глава МИД Украины подчеркнул, что подобное рабское поклонение, как и менталитете, можно скорректировать в лучшую сторону, если как обстановка на фронте в Украине, так и ситуация внутри России несколько изменятся, чего можно ожидать лишь после получения ВСУ обещанного западного оружия.

Ранее мы писали о том, как Кулеба высказывался о новом назначении для экс-главкома ВСУ Залужного.