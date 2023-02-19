Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «Bloomberg«.

Как заявил Риши Сунак, уже в июле текущего года союзники Североатлантического альянса должны закончить работу над проектом о гарантиях безопасности для Украины. Британский премьер считает, что данные гарантии должны быть представлены на саммите НАТО, который пройдёт в июле 2023 года в столице Литве Вильнюсе.

Помимо этого британский лидер заявил о том, что украинская безопасность является очень важной для всего мира, поэтому необходимо позаботиться о ней и детально обсудить все аспекты на следующем саммите в Вильнюсе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет настаивать на том, чтобы западные союзники предоставили Украине как можно больше вооружения стандартов НАТО.