Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на издание «BFMTV«.

Как говорится в источнике, такое заявление сделал действующий министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он сказал, что учения украинских военных на французских колёсных танках уже вскоре должно закончится, поэтому Франция готовится поставить AMX-10RC уже до конца следующей неделе.

Что касается количества танков, которые должны быть поставлены в Украину, то Лекорню заявил, что данная информация остаётся секретной и её разглашать он не будет.

Хотя и Франция готовится поставить в Украину колесные танки в ближайшее время, но о поставках танков Leclerc речь пока что не идёт. Лекорню прокомментировал это тем, что данные танки не получится поставить в большом количестве, поэтому они не будут эффективны в боях.

Также глава Минобороны Франции заявил, что французская сторона готовится увеличить поставки САУ Caesar.

Напомним, что ранее Франция и Италия договорились о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а украинские военные уже отправились на учения.