В интервью ТСН.ua бывший советник ОПУ выразил уверенность в том, что сейчас страна-агрессор не нуждается в объявлении всеобщей мобилизации, поскольку она не отличается от частичной, информирует «НБН».

По словам Андрусива, так называемая частичная мобилизация в России не ограничена конкретным лимитом. Если Путин объявит полную мобилизацию в стране – это будет не больше, чем информационная акция, поскольку всеобщий призыв в оккупационную армию давно идет полным ходом.

В то же время есть нюанс с масштабными мобилизационными мероприятиями в РФ: у руководства страны нет ресурса и возможностей, чтобы одеть, накормить и научить новобранцев.

Напомним, британская разведка рассказала о подготовке в РФ к новой волне призыва в путинскую оккупационную армию.