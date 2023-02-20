В чем состоят подобные кардинальные изменения, пишет «НБН», ссылаясь на интервью Президента Литвы Гитанаса Науседу, которое он дал «CNN».

По словам Науседы, практически всегда Кремль пытается сам проложить такие «красные линии», без участия Запада. Однако весьма важно, чтобы страны-союзники Украины постарались пересечь эти «красные линии», которые сформировались исключительно в «наших головах и не существуют на самом деле».

Эмоциональное послание от Литвы — не тратить время, быть решительны, едиными и переходить к действиям как можно скорее. Например, сегодняшний визит Президента США Джозефа Байдена в Киев явно продемонстрировал — Украину не бросили, что посылает действительно ощутимый сигнал относительно единства среди союзников нашей страны.

Также Науседу поставили вопрос, какое сообщение он передаст Байдену во время их запланированной встречи в Варшаве, на что Президент Литвы ответил — с Президентом США обсудят безопасность Литвы и «особенно безопасность на восточном фланге».

Стоит отметить, что на страны Балтии постоянно направлены «прямые угрозы», как со стороны РФ, так и Беларуси: «Это является основной причиной, почему мы ожидаем позитивных сигналов касательно нашей безопасности».

Ранее мы писали, что Молдова призывает Евросоюз ввести санкции против российских олигархов, которые поддерживают войну.