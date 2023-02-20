О том, что на переговорах, которые прошли в Берлине, было заявлено — следующие дни станут переломными как относительно военных действий РФ против Украины, так и в целом, отразятся на дальнейшем развитии ситуации во всем мире, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Twitter-аккаунте МИД ФРГ.

«Следующие дни будут решающими не только с учетом обстановки в Украине, но решающими для мира во всем мире», — акцентировала Анналена Бербок.

Бербок считает следующие несколько дней в Нью-Йорке такими, которые «подытожат весь прошлый год». Дело касается того, что мировое сообщество ранее уже сплотилось вокруг агрессивной российской войны, и это заметно по результатам голосования по резолюции ГА ООН в марте 2022-го года. Даже вопреки тому, что некоторые страны фактически воздержались от участия в голосовании, очень мало из остальных стран выразило прямую поддержу России.

Согласно выводам Бербок, представители первых стран, и в дальнейшем старались удерживаться от других голосований, но не потому, что они не осуждали войну, и не потому, что не поддерживали Хартию ООН, «а потому, что они сильно зависимы от РФ».

Таким образом, в прошлом году почти все страны планеты не только осудили грубое нарушение международного права, но четко отстояли позиции Хартии ООН. Однако такие действия нуждаются в дополнительном подтверждении, на встрече, которая пройдет в будущие четверг-пятницу в Нью-Йорке:

«Эта война является не только делом ЕС, так как агрессия имеет ужасные последствия для всего мира. Поэтому именно в эти дни в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить войну, и вывести войска, а также позаботиться о возобновлении мира».

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