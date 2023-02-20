Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные итальянского издания «La Repubblica«.

В источнике говорится о том, что государство Италия может передать Украине пять собственных самолётов. Речь идёт о моделях Tornado, а также AMX, но помимо этого известно, что итальянское правительство не хочет быть первыми из тех, кто предоставит Украине вооружение такого рода.

Представительство итальянских властей говорит о том, что они не хотят создавать впечатление будто следуют волне стран предоставляющих Украине вооружение, во главе которой Великобритания.

Напомним, что ранее действующая премьер-министр Италии Джорджия Мелони сделала заявление касательно возможных поставок самолётов в Украину.