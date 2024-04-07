О том, как, скорее всего, распределят вышеописанные средства, пишет «НБН», ссылаясь на подробное пояснение, озвученное советником главы ОПУ Владиславом Власюком в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Власюка, доходная доля от российских активов, размещенных в Европейской зоне, а это не менее 7-8 млрд долларов ежегодной прибыли, которые Москва ранее генерировала из вложенных в ЕС средств, при условии реальных предпосылок, судя по всему, можно будет использовать исключительно по двум направлениям: либо на прямую помощь госбюджету, либо на восстановление инфраструктуры страны.

Советник главы ОПУ акцентировал:

Но вряд ли на оружие. Впрочем, это предложение тоже рассматривается.

Ранее мы писали о том, как в ОПУ объясняли высказывание Ермака о подготовке Россией наступления на Харьков.