О том, как эмоционально советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отнесся к высказываниям российского диктатора о странах-союзниках Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «DW».

По словам Салливана, Запад фактически не нападает на РФ, и есть определенный абсурд касательного того, что для России существует какая-то военная угроза, как со стороны нашей страны, так и кого-либо еще. Советник Президента США обоснованно полагает: решение начать войну с Украиной – выбор исключительно Путина.

В частности, РФ достаточно прекратить боевые действия в Украине, ВС РФ возвратиться домой, и война попросту завершится. Однако если Украина прекратит воевать, а США и коалиция стран перестанут помогать нашей стране защищаться — тогда Украина исчезнет с карты мира.

Отметим, что ответ США последовал после того, как во время послания Федеральному Собранию России, Путин снова заявил – именно коллективный Запад «развязал войну против Украины». Также диктатор пригрозил усилением агрессии по причине продолжения переговоров о передаче Украине систем вооружений с дальним радиусом поражения целей.

Ранее мы писали, что РФ приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3 и готовится к испытаниям ядерного оружия.