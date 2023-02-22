Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в среду, 22 февраля, сообщил, что есть первый прецедент от Медведчука. Адвокаты кума Путина подали иск против Верховной Рады Украины относительно отмены и признания незаконной процедуру лишения мандата пророссийского политика, информирует «НБН».

По словам руководителя партии, это говорит о том, что «фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти». Арахамия подчеркнул, что, чтобы лишить предателей Украины такого шанса, парламент будет очищаться исключительно конституционным способом.

Напомним, что ВРУ досрочно лишила Медведчука мандата народного депутата Украины 13 января. Перед этим глава государства Владимир Зеленский подписал указ о лишении пророссийского политика украинского гражданства.

Как сообщалось, Медведчук после обмена предложил Путину план «Б» по захвату нашей страны. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.