Как информирует «НБН», об этом в интервью ITON-TV, обнародованном на YouTube, рассказал директор частного предприятия «Институт глобальных стратегий» и политик Вадим Карасев.

В частности, он не исключил, что визит Байдена в Киев был осуществлен для обсуждения успешного будущего контрнаступления ВСУ.

«Не исключено, что, возможно, в некулуарной части визита президенты обсуждали возможность успешного контрнаступления Украины уже весной этого года, чтобы убедить колеблющихся трансатлантических союзников США по НАТО и в дальнейшем помогать и оказывать всестороннюю поддержку Украины», — отметил политический эксперт.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вадим Карасев рассказал о месседжах, которые нес в себе визит Байдена в Киев.