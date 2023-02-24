О том, какая неоднозначная причина послужила поводом для отказа от визита в столицу нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, которой располагает издание «Bild».

Согласно сведениям из неуказанных источников, предоставленных изданию, попытка переговоров относительно приезда между Киевом и Берлином была, но для Олафа Шольца, у которого на вечер этой пятницы уже запланирован отъезд в Индию, «идея из Украины, очевидно, возникла слишком спонтанно», утверждается в публикации.

Отметим, что канцлер Германии, с момента начала войны России против Украины, был в Киеве только один раз — в июне прошлого года, когда прибыл совместно с представителями других стран ЕС — Италии, Румынии и Франции.

Ранее наш информационный портал писал, что в Германии заявляли — Шольц продолжит звонить в Кремль, несмотря на отсутствие результата разговоров с Путиным.