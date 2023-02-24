В пятницу, 24 февраля, во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским глава польского правительства сообщил, что Варшава готова к проведению учений для украинских пилотов, информирует «НБН».

«Очень важно, чтобы украинское небо наконец-то было безопасным», — подчеркнул премьер-министр.

При этом, по словам Моравецкого, решение об учениях для украинских пилотов на истребителях F-16 на польской территории Варшаве нужно согласовать в широкой коалиции с союзниками.

Как сообщалось, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину.