Как информирует «НБН», в Телеграм Игорь Гиркин рассказал, в качестве кого или чего Россия использует уголовников на фронте, а также об их «успехах».

Дословно из заявления Гиркина:

«Пять уголовников сбежали с фронта с оружием в руках и БК. Хотел бы уточнить, что в настоящее время это подразделение является аналогом ЧВК «Вагнер» по использованию зэков в качестве пушечного мяса. Их на фронт свозят прямо в лагерных робах с номерами. Только вот если уголовники Пригожина показывают хоть какие-то успехи, и это я говорю несмотря на мое крайне скептическое отношение к стратегической ценности таких успехов, то у «Сомали» под Авдеевкой не получается абсолютно ничего в плане продвижения вперед. Ничего, помимо «утилизации» людей».

Ранее мы уже писали о том, что Евгений Пригожин пригласил в ЧВК «Вагнер» Игоря Гиркина.