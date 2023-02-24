О том, какие вопросы могут быть затронуты при встрече лидеров двух стран, пишет «НБН», ссылаясь на трансляцию с пресс-конференции главы Украины, опубликованную YouTube-каналом «Телеканал Рада».

По словам Зеленского, между КНР и Украиной давно налажен внушительный оборот товаров, то есть будет подниматься не только вопрос о войне РФ против нашей страны, так как правительство нашей страны весьма заинтересовано в сохранении экономических отношений.

Также, Владимир Зеленский уверен, что Китай станет и дальше уважать нашу территориальную целостность, а значит и сделает все, чтобы армия России ушла со всех наших территорий.

Ранее наш информационный портал писал, как глава ГПСУ оценивает риски повторного наступления российских оккупантов с территории Беларуси.