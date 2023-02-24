О том, что входит в эту обновленный пакет, а также о некоторых различиях, по сравнению с предыдущими поставками, пишет «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны США.

В частности, ВСУ могут рассчитывать на получение: ракет для «HIMARS»; артиллерийских боеприпасов; беспилотников нескольких типов – «CyberLux-K8», «Switchblade-600», «Altius-600» и «Jump 20-UA»; оборудования для борьбы с БПЛА; оборудования для разминирования и защищенной связи. Кроме того, выделенные средства частично пойдут на обучение защитников Украины и техническое обслуживание ранее поставленных техники и вооружений.

Этот пакет предоставлен в соответствии с «Инициативой помощи в сфере безопасности Украины» (USAI), и основное его отличие — поставка техники и боеприпасов осуществляется не из существующих американских вооруженных запасов, которые относительно быстро отправляются в нашу страну. То есть снаряжение и техника в рамках «USAI» прибудут позднее, так как закупаются или заказываются у промышленности.

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