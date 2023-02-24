Во внешнеполитическом ведомстве Китая заявили, что Пекин проявляет «благоразумный и ответственный подход» к военному экспорту и не продает оружие в зоны конфликта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Немецкий журнал сообщил о поставках дронов-камикадзе КНР для войск страны-агрессора, что опровергли в МИД Китая.

Официальный представитель дипломатического ведомства Ван Вэньбинь сообщил, что его страна не осуществляет продажу оружия воюющим сторонам или в зоны конфликта.

Как сообщалось, в Государственном департаменте США заявили, что Пекину не дадут оказывать поддержку россиянам в войне против Украины, отметив, что КНР уже помогает Кремлю распространять пропагандистские тезисы.