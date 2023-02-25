Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Байдена изданию «ABC News«.

В своём интервью Джо Байден рассказал о том, что на данный момент украинской армии не нужны современные американские истребители. По мнению президента США Украина сейчас получает фактически всю необходимую помощь, в том числе артиллерийские установки, противовоздушную оборона, а также вскоре в страну должны прибыть танки. Потребности в самолётах — нет.

Также Байден отметил, что США отправляют в Украину ту помощь, которая в действительности нужна стране по мнению опытных американских военных. На вопрос о том, является ли возможной отправка истребителей в Украину в будущем Джо Байден ответил, что нельзя об этом сейчас говорить, так как никто не знает какое вооружение может понадобится Украине, но на данный момент это исключено.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что США отправляют в Украину мощный пакет помощи, в который входят ракеты и беспилотники.